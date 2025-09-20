Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Antalya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Tunç, yargı ve adalet sistemindeki dönüşümü, AK Parti teşkilatlarının çalışmalarını ve terörle mücadele hedeflerini değerlendirdi.

Yargıya yönelik karalama kampanyası

Tunç, adalet sistemindeki değişiklikleri anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan, arsızlıktan, hırsızlıktan hesap soran, darbeci, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor. Hazmedilemediği için bazı soruşturmaları siyasallaştırarak, farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğu söyleniyor. Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski Barolar Birliği Başkanı, kendine göre bir liste yapıyor, kurduğu derneğe kim ne kadar bağış yapmışsa onlar önde. 'Türkiye, basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde' diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son 1,5-2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede değil basın özgürlüğü gazetecinin yaşam hakkı yok. O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bir takım listelerle muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı ve hedefler

Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının 81 ilde vatandaşla temas kurmak ve halkın enerjisiyle çalışmaları hızlandırmak amacıyla sürdüğünü belirtti. AK Parti'nin milleti dinlemesinin 23 yıldır iktidarda kalmalarının temel nedeni olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan yatırımlar ve reformların önemine değinen Tunç, partinin milletin taleplerine göre hareket ettiğini şu sözlerle yineledi: "Milletimiz ne isterse biz onu yaparız, milletimiz ne istemiyorsa da biz ondan uzak dururuz. Dolayısıyla AK Parti'yi kuran milletimizdir. Kurduğu bu partiyi iktidarda tutan da milletimizdir. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde AK Parti'den ve yine Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyecektir. Bundan hiç şüphemiz yok."

Terörle mücadelede kararlılık

Bakan Tunç, ülkenin huzuru için "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çekti ve "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasını sona erdirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Tunç, terörün yol açtığı can kayıplarını, ekonomik zararları ve yatırımların hedef alınmasını hatırlatarak şehit ailelerine saygı gösterilmesinin altını çizdi.

Tunç, devlet kurumları arasında koordinasyon sağlanması ve toplum desteğiyle bu hedefe ulaşılacağını belirtti; süreçten nemalanmak isteyen aktörlere karşı uyanık olunacağını ifade etti.

Antalya yatırımları ve toplantıya katılanlar

Bakan Tunç, Antalya'nın ülke için önemine vurgu yaparak kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu (sağ 2), Atalay Uslu (sağda) ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin (sol 2) de katıldı.