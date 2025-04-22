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Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile insan hakları ve hukuk reformlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:01
Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlıkta Berset ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Konseyi'nin benimsediği ortak değerlere ve temel evrensel hukuk ilkelerine dayalı olarak yürütülen hukuk reformları, insan haklarının güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar ve işbirlikleri değerlendirildi.

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile işbirliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Genel Sekreter Sayın Alain Berset ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset (solda) ile...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset (solda) ile...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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