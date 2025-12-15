Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü

Rize Güneysu'da veresiye tartışması bakkalı ateşe sürükledi

Olayın gelişimi

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami Mahallesinde, geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda, mahalle bakkalının 'Ekmekten başka bir şeyi veresiye alamazsın' demesi üzerine sinirlenen bir şahıs işyerini ateşe verdi.

İddiaya göre yaklaşık bir yıldır işletmeden veresiye alışveriş yapan şahsın annesi, oğluna artık veresiye verilmemesi için bakkal sahibi Aydın Kızılay'dan ricada bulundu. Kızılay da şahsa 'Bundan sonra ekmekten başka bir şeyi veresiye alamazsın' diyerek veresiye alışverişe son verdi.

Kızılay’ın beyanına göre kin besleyen şüpheli, sahibi dükkanda olmadığı bir saati kollayıp işyerinin camını kırdı, içeriye yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olayı gören mahalle sakinleri durumu önce işletme sahibine, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ancak işletmedeki eşyaların tamamı küle döndü.

Failin yakalanması ve hukuki süreç

Olayın faili kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakkal sahibinin açıklamaları

30 yıllık esnaf olduğunu belirten Aydın Kızılay, yangın haberiyle şoke olduğunu söyledi: 'Dükkandan duman çıkıyor' diye aradıklarında inanamadım. Saat 14.00’te resmi kurumdan bir arkadaşın ev ziyaretine yardım etmiştim, dükkanı kapatıp çıkmıştım. Sonra telefonlar geldi, dükkânın alev aldığı söylendi.

Kızılay, veresiye meselesini ve yaşananları şöyle anlattı: '1 yıl önce yakan kişi benden veresiye mal alıyordu. Hesabı çoğalmıştı. Annesi bu hesabı yavaş yavaş ödüyordu. Hesabı çoğaldığı için annesi ‘‘Ekmekten başka bir şey verme ona’’ dedi bana. Ben de tamam dedim. Sonra akşam üzeri geldi 2 ekmek aldı. Çantayı ıvır zıvır doldurdu. ‘‘Paran varsa alırsın yoksa alamazsın’’ dedim. Çantayı bıraktı çekti gitti ve ondan sonra bana kin besledi.'

Kızılay ayrıca şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce mahalle sakinlerine tehdit içerikli sözler söylediğini, ancak kimsenin bu tehdidi ciddiye almadığını belirtti: 'Akşam kapattıktan sonra camımı kırıyor. İçeriye benzini döküp yakıyor. Arkadaşlara da söylemiş ‘‘Aydın’ı yakacağım’’ diye. Yakamazsın demişler, inanmamışlar ona. Önlem alırdım ama inanmadıkları için bana bir şey söylemediler.'

Olayın kendisine verdiği zarara da değinen Kızılay, '3 yıllık emeğim pisipisine yandı. 30 senelik varım, yoğum. Buradan geçiniyordum. Nereden bakarsan 3-4 milyon zararım oldu. Devletimiz büyüktür. Benim yüzümde kara yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca şüphelinin kendisinden 3 bin TL borcu olduğunu ve bununla ilgili söz konusu gerilim yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

