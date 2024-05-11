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Adalet Bakanı Tunç: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararı özgür Filistin için önemli adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:38
Adalet Bakanı Tunç: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararı özgür Filistin için önemli adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını değerlendirdi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının, 143 evet oyuyla kabul edildiğini ifade etti. Bu kararın, BM üyesi ülkelerin, 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tunç, BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesinin "özgür Filistin" için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Tunç, açıklamasında, "1967 sınırları temelinde" bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi gerektiğini ve İsrail'in Gazze ve Refah bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıların son bulması gerektiğini dile getirdi. İşgalci İsrail'e karşı uluslararası mekanizmaların gereğini yapması gerektiğini ve Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları, Filistin meselesinde uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hatırlatırken, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

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