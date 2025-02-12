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Adalet Bakanı Tunç: CHP Kurultayı ve Trafik Kazası Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Tunç, CHP'nin kongresi ve Türkiye'nin iade süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:53
Adalet Bakanı Tunç: CHP Kurultayı ve Trafik Kazası Üzerine Değerlendirmeler

Adalet Bakanı Tunç: CHP Kurultayı ve Soruşturmalara İlişkin Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ortaya atılan "şaibe" iddialarına yönelik soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti. Tunç, "Soruşturma neticesinde eğer somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı gerekli kararı verir." dedi.

Ölümlü Trafik Kazası ve İade Süreci

İstanbul'daki ölümlü trafik kazasına karışan ve ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine değinen Bakan Tunç, "Bu karar temyize tabi bir karar, ilgililer itiraz edebilir. Kesinleştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına gönderilir." dedi.

Bakan Tunç, sürecin Adalet Bakanlığı tarafından takip edildiğini ve adli soruşturmanın hızla sürdüğünü vurguladı.

Sahte İçki Soruşturması

Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlere dair soruşturmalar hakkında bilgi veren Tunç, toplam 40 kişinin tutuklandığını, 48 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. "Burada vatandaşlarımızın özellikle çok dikkatli olmaları lazım." diyerek uyarıda bulundu.

CHP Kongresindeki "Şaibe" İddiaları

CHP kurultayı sonrası başlatılan soruşturmalar hakkında konuşan Tunç, "Bu dedikodular CHP mensupları tarafından ortaya atıldı. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini vurguluyor." ifadelerini kullandı. Soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Yargı Süreçleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili sorulara cevap veren Tunç, "Makamı, konumu ne olursa olsun yargı önünde herkes eşittir. Suç teşkil eden bir fiili olursa yargı bunu soruşturur." diyerek yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

Yargı Reformu ve Tutuklama Düzenlemeleri

Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında da bilgi veren Tunç, suç tiplerinin değişmesiyle birlikte yeni reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağının kamuoyunda yarattığı algı üzerinde durarak, bu konudaki düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Bakan Tunç, "Ceza üst sınırı 2 yılın altındaki suçlarda hakime takdir yetkisinin verilmesi, tutuklama tedbiri bakımından eleştiriyi ortadan kaldıracak bir düzenleme olacak." dedi.

Son olarak, genel afla ilgili herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

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