Adalet Bakanı Tunç'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Terör Saldırısına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Bartın'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) hedef alınan terör saldırısının Türkiye'nin gelişimi ve kalkınmasına karşı yapıldığını belirtti.

TUSAŞ’a Yönelik Saldırı Şehitlere Rahmet, Ailelere Sabır Diledi

TUNC, 23 Ekim'de TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan saldırıda yaşamını yitiren şehitler için Allah’tan rahmet dileyerek, "Bu saldırı yalnızca TUSAŞ’a değil, milletimizin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Terörün her türüyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "İç cephemizi tahkim ederek terörle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Terör insanlık düşmanıdır ve hukuka, insan haklarına saldırıdır" dedi. Tunç, PKK terör örgütü ile yapılan mücadelenin 50 yılın üzerinde devam ettiğini hatırlatarak, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hainlerin Sorumluları Yargı Önüne Çıkarılacak

Adalet Bakanı Tunç, TUSAŞ’a saldıran teröristlerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve bu kişilerin arka planlarının araştırıldığını duyurdu. Tunç, "Sorumlular ortaya çıkarılacak ve yargı önüne getirilecektir. Gelişmemizin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız" dedi.

Demokrasi Reformlarına Vurgu

Konuşmasında, çocuklara ve gençlere huzurlu bir gelecek bırakmanın gayretinde olduklarını ifade eden Tunç, demokrasi ve kalkınmanın güçlü olması gerektiğinin de altını çizerek, "Vesayetçi, darbeci anlayışların milletin önünü kesmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Tunç, ayrıca, temel hak ve özgürlüklerin önünü açmaya yönelik reformlarla birlikte bireysel başvuru hakkı gibi uygulamaların anayasaya girdiğini belirtti.

Son olarak, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve diğer yetkililerin de katıldığı kongrede, mevcut başkan Hikmet Çalık güven tazeledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Ulus İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Ulus İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.