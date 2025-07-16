Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol katıldı.

Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen bu önemli buluşmada, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da yer aldı. Buldan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Bakan Tunç'a teşekkür etti ve sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Buldan, "Bakan Tunç, bu süreçte önemli bir rol üstlenecektir. Sürecin hukuki temellerinin desteklenmesi gerektiğini kendisine ilettik. Kendisi de bu çabaların devam edeceğini ifade etti," dedi.

Mithat Sancar ise görüşmeyi verimli bulduğunu belirtti ve hukuki zemin oluşturulmasının sürecin ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. "Adalet Bakanlığı'nın rolü çok özel ve Bakan Tunç, gereken çabayı göstereceğini açıkladı," diye ekledi.

Süreç Aşama Aşama İlerleyecek

Görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin gündeme gelip gelmediğiyle ilgili, "Her konu konuşuldu, detay veremeyiz," ifadesini kullandı.

Silah teslimiyle ilgili bir takvim olup olmadığını soranlara ise, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Bir silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek," yanıtını verdi.

Mithat Sancar, TBMM'de kurulması planlanan terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısının tarihiyle ilgili, "Çok yakında, bu hafta içinde bir toplantı olacağını öğrendik," açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti. Buldan ve Sancar görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti. Buldan ve Sancar görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.