Adalet Bakanı Tunç: 'Filistinli Kardeşlerimizin Hakkını Savunmaya Devam Edeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenlediği iftar programında Filistin konusunu gündeme getirerek, "Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı. Tunç, Gazze'deki durumu ele alarak, "Bu gece, bu mübarek ayda maalesef Gazze'de yine bir katliamla karşı karşıya kaldık. 1 yılı aşkın zamandır orada bir soykırım işleniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 60 bine yakın insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Bakan Tunç, Türkiye'nin uluslararası platformlarda etkin bir ses çıkarma çabasında olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk sisteminin işlevselliğine dair eleştirilerde bulundu. "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soruşturmalar, soykırımcılara yönelik yakalama kararlarına rağmen icrai kabiliyeti bulunmamaktadır," diyerek, sesini yükseltme etkisizliğini ifşa etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik vurgusunu taşıdığını dile getiren Tunç, Türkiye'nin terörden kurtulma noktasında önemli bir eşikte olduğunu belirtti. "Bu süreçte herkesin sorumlulukları var. İnşallah terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz," dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan da iftar programında yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin önemli bir simgesi olduğunu ifade etti. Ramazan'ın dayanışma, adalet ve merhamet ayı olduğunu dile getirerek, "Bu ay, toplumsal barışı ve hukukun üstünlüğünü inşa etme sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır" dedi. Sağkan, yargının tüm bileşenlerinin bir araya gelerek bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İftar programına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci gibi önemli isimler katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye Barolar Birliğince (TBB) düzenlenen iftar programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Türkiye Barolar Birliğince (TBB) düzenlenen iftar programına katıldı.