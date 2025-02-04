Adalet Bakanı Tunç: Haksız Tahrik Uygulamasında Düzenleme Yolda

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haksız tahrik uygulamaları ile ilgili mevzuatta bir düzenleme yapma gerekliliğini vurguladı. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 18. Toplantısı"nda konuşan Tunç, bu konuda milletvekillerine öneriler sunacaklarını açıkladı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Konuşmasında, adaletin kapısını çalan her kadının yalnız olmadığını vurgulayan Tunç, haksız tahrik uygulamaları ile ilgili mutlak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tunç, "Kadına yönelik şiddetin kökünü kurutmanın yolu, kararlılıkla yürütülen bir mücadele. Tüm paydaşların bir araya gelmesi bu süreçte kritik önem taşıyor," dedi.

Haksız Tahrik İndirimi ve Ceza Düzenlemeleri

Bakan Tunç, haksız tahrik altında işlenen suçlarla ilgili mevcut ceza sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ceza kanununda önerilecek değişikliklerle, müebbet hapsi gerektiren suçlarda, haksız tahrik altında ceza alan bireylerin alt sınırlarının yükseltilmesi planlanıyor. Müebbet hapis cezasının alt sınırı 12 yıldan 16 yıla çıkarılması ve üst sınırın 18'den 22 yıla ulaşması önerilecektir.

Psikososyal Destek ve Adli Sistem

Suç mağdurlarına yönelik psikososyal destek mekanizmalarını da güçlendirdiklerini vurgulayan Tunç, amaçlarının tüm mağdurların adli süreçte yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu belirtti. Özellikle kadınlar ve çocuklar için kurumsal destek imkanı sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

Sonuç Olarak

Tunç, "Türk milletinin bağımsız yargıdan beklentisi, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarında daha hassas hareket etmeleri yönünde. Adaletin sağlanması, sadece bir kararın değil, sürekli bir süreç olmalıdır" diyerek mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi.