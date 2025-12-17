DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Kırklareli Pehlivanköy'de Gübre Denetimleri Sıkılaştırıldı

Pehlivanköy'de gübre bayilerine yönelik depo, tescil, karekod ve etiket kontrolleri düzenli olarak sürüyor; denetimler Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:53
Kırklareli Pehlivanköy'de Gübre Denetimleri Sıkılaştırıldı

Kırklareli Pehlivanköy'de Gübre Denetimleri Sıkılaştırıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü, piyasa gözetimini sürdürüyor

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayilere yönelik denetimlerin düzenli olarak devam ettiği bildirildi. Denetimler, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depo uygunluğu, gübrelerin tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalaj bilgilerini titizlikle kontrol ediyor. Yapılan denetimlerle hem kalite hem de yasal uygunluk değerlendirmeye alınıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Oökhan Karaca, denetimlerin kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Teknik personellerimiz, gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek içerik numunesi alıp, etiket kontrolü yaptı. Üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçimizin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıyor. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alınmaktadır".

Yetkililer, denetimlerin sürdürüleceğini ve piyasa gözetiminin sektörde güven ve şeffaflığı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

PEHLİVANKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, "TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN...

PEHLİVANKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, "TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ" ÇERÇEVESİNDE BAYİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE DEPO UYGUNLUĞU, GÜBRELERDE TESCİL BELGELERİ, KAREKOD, ETİKET VE AMBALAJLARI KONTROL EDİLDİ.

PEHLİVANKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, "TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi