Kırklareli Pehlivanköy'de Gübre Denetimleri Sıkılaştırıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü, piyasa gözetimini sürdürüyor

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayilere yönelik denetimlerin düzenli olarak devam ettiği bildirildi. Denetimler, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depo uygunluğu, gübrelerin tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalaj bilgilerini titizlikle kontrol ediyor. Yapılan denetimlerle hem kalite hem de yasal uygunluk değerlendirmeye alınıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Oökhan Karaca, denetimlerin kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Teknik personellerimiz, gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek içerik numunesi alıp, etiket kontrolü yaptı. Üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçimizin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıyor. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alınmaktadır".

Yetkililer, denetimlerin sürdürüleceğini ve piyasa gözetiminin sektörde güven ve şeffaflığı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

