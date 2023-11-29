Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldılar: 38 Kişi İtfaiye Ekiplerinin Yardımı ile Kurtarıldı!

Şiddetli yağış İstanbul Küçükçekmece'de hayatı durma noktasına getirdi. Yağış sonrası göle dönen yollarda ekipler vatandaşın yardımına yetişti. Yolda mahsur kalan iki araçtan 38 kişi ekiplerin uzun uğraşları sonunca kepçe yardımı ile kurtarıldılar.

Göle Dönen Yolda Mahsur Kaldılar: 38 Kişi İtfaiye Ekiplerinin Yardımı ile Kurtarıldı!
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İstanbul'da çeşitli bölgelerde sabah saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda yaşamı güçleştirdi. Yağmur sularının etkisi ile yollar göle döndü. Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi Gümrük yolu istikametinde yollar sular altında kalırken Kanarya Mezarlığına cenaze için gelmiş 30 kişi minibüsün içinde mahsur kaldı. Halkalı-Esenyurt arasında seyreden serviste ise 8 kişi de aynı kaderi paylaştı. 

Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk önce cenaze için gelenleri itfaiye aracının üzerinde çıkarırken diğer araçta mahsur kalan işçileri ise bir itfaiye eri sırtında taşıdı. 

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Ekiplerin yardımı ile tahliye edilen işçiler farklı bir araç ile bölgeyi terk ettiler. Olay yerinde kalan işçi servisini ise belediyeye ait kepçe yardımı ile sudan kurtarıldı. 

İşçi servisini kullanan sürücü, "Yağmur yağıyordu, geçerim sandım ama suda kaldı. Esenyurt’a gidecektim, arabada benle beraber 8 kişi vardı. İtfaiye kurtardı." şeklinde açıklama yaptı. 

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