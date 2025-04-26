Adalet Bakanı Tunç: Hedefimiz Vesayetçi Ruhtan Arındırılmış Yeni Anayasa

Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Anayasa Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok önemli gelişmeleri milletimizin desteğiyle sağladık ve bizim hedefimiz yeni bir anayasa." ifadesini kullandı.

Vesayetçi Ruhtan Tamamen Arınmış Bir Anayasa

Tunç, TÜGVA'nın “Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci ve Küresel Adalet Vizyonu” konulu konferansında, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Hain kalkışmanın ardından verdiği mesajda, bu milletin kahramanlığının unutulmayacağını belirtti.

“253 vatandaşımızın şehit olduğu o gece, Türk yargısı milletiyle beraber mücadele etti. Onlar şehit olmasaydı biz bugün burada bu toplantıyı yapamazdık,” diyen Tunç, darbecilere karşı durarak milletin bir arada olduğunu vurguladı.

Yargı Sistemine Eleştiriler

Tunç, 28 Şubat dönemindeki yargı sistemine de dikkat çekerek, “Geçmişte yargı daha bağımsızdı diyenler, o dönemi hatırlamalıdır.” dedi. Bugün yargı sisteminin bağımsız ve tarafsız olduğunun altını çizen Tunç, "Bugünkü yargı sistemi demokratik hukuk devletine uyumlu bir yapıdadır," ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Mücadelesi

Bir anayasanın “sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir” maddesi ve diğer vesayetçi ruhları içeren maddelerin halkın desteğiyle değiştiğini dile getiren Tunç, “Türkiye’yi darbelere karşı dirençli hale getirdik ve demokrasiyi güçlendirdik. Hedefimiz, vesayetçi ruhu tamamen arındırılmış bir anayasa yapmaktır.” şeklinde konuştu.

Yargı Sistemine Güvenin Artırılması

Bakan Tunç, yargı sisteminin eleştirildiğini vurguladı ve, “Türkiye, dünyada hukuk devletine ve demokrasiye saygılı bir yargı sistemine sahiptir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır, bu rahatsızlık neden oluyor, biz ülkemizin yargı sistemine olan güveni artırmak için çabalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmasının ardından Tunç, akademiye katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Konferansa, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Yasin Şamlı ve SETA ile TÜGVA yöneticileri katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında, "Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci ve Küresel Adalet Vizyonu" başlıklı konferansta konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜGVA İhtisas Akademi'nin kapanış programında, "Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci ve Küresel Adalet Vizyonu" başlıklı konferansta konuşma yaptı.