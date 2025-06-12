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Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nin kongresinde noterlik sistemini modernize etmeye yönelik önemli adımları duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 13:07
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nin 54. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda, Noterlik Kanunu'nun yenilenmesi konusundaki çalışmaların en önemli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Bakan Tunç, hukuk fakültesi mezunlarının noter yardımcısı olarak görev alacağı bir sistemin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Noterlik Kurumunun Önemi

Noterlik müessesesinin hukuk devletinin omurgası olduğunu vurgulayan Tunç, noterlerin işlemlere resmi bir değer kattığını ve olası uyuşmazlıkların önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. "Noterlik, önleyici ve koruyucu bir hizmettir," diyen Tunç, bu kurumun sağladığı güvencelerin, mahkemelerin üzerindeki yükü hafiflettiğini aktardı.

Noterlik Hizmetlerindeki Yenilikler

Son 23 yılda 1,154 yeni noterlik açarak toplam noterlik sayısını %94 artışla 2,385'e çıkardıklarını belirten Tunç, yeni noterliklerin vatandaşlara daha hızlı hizmet sunacağını vurguladı. Ayrıca, nöbetçi noterlik sistemi ile yapılan işlemlerin sayısı 3,6 milyona ulaşmış durumda.

Noterlik ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulaması sayesinde dolandırıcılık vakalarının önüne geçtiklerini ifade eden Tunç, böylece 3,7 milyon işlem gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ayrıca, 2024 yılından itibaren tüm ikinci el araç alım-satımlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale geleceğinin altını çizdi.

Teknolojik Yenilikler ve Gelecek Hedefleri

Bakan Tunç, kimlik doğrulama sisteminin 270 noterlikte uygulanmaya başladığını ve bu sayede dolandırıcılık olaylarının önlenmesinin amaçlandığını dile getirdi. Ayrıca, yapay zeka destekli e-Randevu sistemi ile bugüne kadar 175 bin randevu alındığını belirtti.

Tunç, Noterlik Kanunu'nu yenileme hedefleri arasında vasiyetname açılması ve mirasçı atama belgesi verilmesi gibi işlemlerin noterlikler tarafından yapılabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, karekod uygulaması ve elektronik belge işlemleri gibi teknolojik yeniliklerin de devreye alınması planlanıyor.

Uluslararası İşbirliği ve Güçlü Noterlik

Türk Dünyası Noterler Birliği'nin kurulmasına dair mutabakat zaptının 2023'te imzalandığını hatırlatan Tunç, Türk devletleri vatandaşlarının noterlik işlemlerinin kolaylaştırılacağını ifade etti. Noterlik kurumunu güçlendirmek için atılan adımların sonunda adaletin daha kolay tecelli edeceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç, kongrede konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliğinin 54. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tunç, kongrede konuşma yaptı.

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