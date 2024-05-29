Adalet Bakanı Tunç: “Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te”

Bir süredir gündemde olan sokak hayvanları ile ilgili düzenlemenin çalışma taslağı Meclis’e gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak, “İlgili bakanlıklar tarafından başıboş sokak köpekleri hakkında hazırlanan taslak, Meclis'teki parti grubumuza ulaştırıldı. Milletvekilleri, bu taslağı değerlendirecek” dedi.

Taslakla ilgili olarak Bakan Tunç, “Biz ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ çıkarmış olan bir iktidarız. Hayvanlara eziyet edenler için cezaları artırdık. Bu konuda hassasiyetimiz sürüyor. Ancak çocuk ve yaşlılara yönelik saldırıları da engellememiz gerekiyor. Bunun için yasal düzenleme şart” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili çözümde dengenin önemine dikkat çeken Bakan Tunç, “Hem hayvanları korumak hem de insan sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak gerekiyor” dedi. Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında gelen soruya ise Bakan, “Bunlar Meclis’te tartışılması gereken konular” cevabını verdi.