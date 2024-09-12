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Adalet Bakanı Tunç'tan 12 Eylül Darbesine Dair Sert Açıklama

Bakan Tunç, 12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısıyla demokrasiye darbe vuranları kınadı ve millet iradesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:31
Adalet Bakanı Tunç'tan 12 Eylül Darbesine Dair Sert Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan 12 Eylül Darbesine İlişkin Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül darbesinin 44. yılına özel bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu olayın halkın iradesini yok saydığını vurguladı.

Demokrasiye Vurulan Darbe

Bakan Tunç, "Millet iradesini yok sayan, milletimizi birbirine kırdıran 12 Eylül darbesini her zaman utançla hatırlayacak, hiçbir zaman unutmayacağız" diyerek, bu tür askeri müdahaleleri lanetledi.

Ayrıca, Tunç, "Demokrasiyi ve hukuk sistemini askıya almaya çalışan, insanlık suçu olan darbeler, Türkiye'ye ve millete ihanet etmektir" ifadelerini de kullandı.

İleriye Dönük Vizyon

Bakan, hukukun üstünlüğünü ve adaleti esas alarak, yaşanan acılardan ders çıkarılacağını belirterek, demokrasinin standartlarını yükseltmek için çalışacaklarını ifade etti.

"Ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve onların taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz" diyen Tunç, milli irade ve demokrasi yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Türkiye'nin geçmişteki darbe deneyimlerine bir daha müsaade edilmeyeceğini de ekledi.

Hücuma Uğrayan Vatandaşlar Anıldı

Son olarak, 12 Eylül darbesinden zarar görmüş, işkenceye maruz kalmış ya da idam edilen vatandaşları saygı ve rahmetle anarak, bu tür dönemlerin bir daha yaşanmaması için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

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