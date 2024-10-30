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Adalet Bakanı Tunç'tan Ahmet Özer ve İmamoğlu İle İlgili Açıklamalar

Bakan Tunç, gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Özer ile İmamoğlu'nun durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:42
Adalet Bakanı Tunç'tan Ahmet Özer ve İmamoğlu İle İlgili Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç'tan Gözaltı Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki en önemli maddelerden biri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıydı. Tunç, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu" dedi.

Soruşturmanın Sonuçları Beklenmeli

Bakan Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Soruşturmanın sonucunu beklemek gerekiyor. Dosyada bulunan deliller hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmak, doğru değil," ifadelerini kullandı. Dışarıda yapılan değerlendirmelerin de sorunun ciddiyetini göz ardı ettiğini vurguladı.

İmamoğlu'na Dair Tartışmalara Cevap

Bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını sorması üzerine Tunç, daha önce bu hakimle ilgili tartışmaların yaşandığını belirtti. "Sanık avukatları, bu hakim için reddihakim talebinde bulunmuştu. Ancak şimdi yaptıkları eleştiriler mantıksız," dedi.

Referandum Tartışmalarına Yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun, "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerine de yanıt veren Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sistemdir. Millet onay verdiği bir konuya şaibeli demek, demokratik bir tavır değil, millete hakarettir," ifadelerini kullandı.

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