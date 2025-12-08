DOLAR
Talas’ta Zabıta'dan Market, Kafe ve Restoranlara Sıkı Denetim

Talas Belediyesi zabıta ekipleri; market, kafe ve restoranlarda hijyen, gıda güvenliği ve fiyat uyumunu denetleyerek uygunsuz ürünlere el koydu ve 5 işletmeyi geçici olarak kapattı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:08
Talas’ta Zabıta'dan Market, Kafe ve Restoranlara Sıkı Denetim

Talas’ta Zabıta'dan Kapsamlı Gıda ve Hijyen Denetimi

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde market, kafe ve restoranlarda yürüttükleri yoğun denetimlerle vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşmasını sağlamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Denetim Kapsamı ve Uygulama

Gün boyu devam eden kontrollerde ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, et ve süt ürünlerinin saklama koşullarını, hijyen standartlarını, etiket-fiyat uyumunu ve işletmelerin genel düzenini tek tek inceledi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler tutanak altına alındı ve mevzuata aykırı durumlarda işlem başlatıldı.

Hijyen ve Gıda Güvenliği Ön Planda

Özellikle gıda depolama alanları detaylı incelemeye tabi tutuldu. Soğuk hava depolarındaki saklama sıcaklıkları, raf düzeni ve muhafaza şartları titizlikle kontrol edildi. Son kullanma tarihi yaklaşan veya uygun şartlarda saklanmayan ürünlere el konuldu; uygunluk taşımayan 5 işletmeye geçici olarak faaliyetten men cezası uygulandı.

Etiket ve Fiyat Uygunluğu Takibi

Marketlerde kasa ve raf fiyatlarının uyumu denetlenerek tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmeye çalışıldı. Zabıta ekipleri gerekli gördükleri durumlarda uyarıda bulunup, mevzuata aykırı tespitlerde resmi işlemi başlattı.

Kafe ve Restoranlarda Masa Masa Kontrol

Kafe ve restoranlarda masa düzeninden mutfak hijyenine, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol edildi. Zabıta memurları tespitlerini kayıt altına alarak işletmelere yol gösterici uyarılarda bulundu.

Denetimler Aralıksız Sürecek

Talas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu denetimlerle hem gıda güvenliğini sağlıyor hem de tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunuyor. Denetimler ilçe genelinde aralıksız olarak devam ediyor.

