Adalet Bakanı Tunç’tan Gaziantep’te Deprem Yargı Süreci Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep’te Deprem Yargı Sürecini Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep’te düzenlenen anma programında önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle ilgili olarak 248 kişinin tutuklu bulunduğunu, 1036 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Tunç, "Yargımız deprem sorumluları ile ilgili gerekli hesabı sormaya devam ediyor," dedi.

Muhtar Yılmaz’a Taziye Ziyareti

Bakan Tunç, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Gedikli Mahallesi'nde, deprem sonrası yapılan konutları ziyaret etti. Burada, vefat eden muhtar Basri Yılmaz’ın babası Hasan Yılmaz’a başsağlığı diledi.

Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. 2023 depremlerinde Türkiye nüfusunun yaklaşık %16'sının direkt etkilendiğini aktaran Tunç, bu felakette 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve bunun 113’ünün adalet teşkilatı mensubu olduğunu belirtti.

Yatırım ve Yeniden İhya Süreci

Tunç, bölgenin yeniden inşası için şimdiye kadar 75 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirildiğini ve Gaziantep için 5 milyar 563 milyon lira kaynak sağlandığını vurguladı. 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesine toplamda 584 milyar lira yatırım ayrıldığını duyurdu.

Adli Süreçlerin Durumu

Deprem bölgesinde 15 adliye ve 11 cezaevi hasar gördü. Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin hızlı bir şekilde sürdürülmesi için adli süreçlerde 3 bin 522 dosyada soruşturma ve kovuşturma yapıldığını açıkladı. Şu anda 248 kişidepremle ilgili tutuklu, 1036 kişi ise adli kontrol altında bulunuyor.

Yeni İstihdam ve Yargı Süreçleri

Tunç, bölgede yargı süreçlerinin aksaksız devam etmesi için 843 yeni hakim görevlendirildiğini belirtti. Toplamda deprem öncesi 3 bin 136 hakim ve savcı iken bu sayının %20 oranında artırılarak 3 bin 759’a çıktığını ifade etti.

Sonuç

Bakan Tunç, kriz merkezi oluşturarak depremin ilk anından beri geliştirdikleri çalışmaları vurgulayarak, bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'teki depremin ikinci yıl dönümü anma programları kapsamında Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Gedikli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'teki depremin ikinci yıl dönümü anma programları kapsamında Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Gedikli Mahallesi'ni ziyaret etti.