Adalet Bakanı Tunç'tan Kadın ve Gençlik Buluşması'nda Önemli Açıklamalar

Erzurum'daki Kadın ve Gençlik Buluşması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da gerçekleştirilen "Kadın ve Gençlik Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına gerekli adımları attıklarını belirtti.

Ülke Kalkınmasında Kadın ve Gençlik Önemli

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yılda önemli fiziki kalkınma hamlelerine imza attığını söyledi. Özellikle kadınların haklarının güçlendirilmesi ve gençlerin geleceği için düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktaran Tunç, "Gençlerimizin önünü açan, kadınlarımızın haklarını daha da kuvvetlendiren, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Akdeniz'deki Haklarımızı Koruyoruz

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarının korunmasının önemine vurgu yapan Tunç, ana muhalefetin eleştirilerine cevap vererek, "Eğer ana muhalefetin sözlerine kulak verseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşmasını yapmazdık. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyabilirdik ki?" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Vurgusu

Ekonomik kalkınmaya ve vatandaşların memnuniyetine yönelik hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Tunç, "Yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Temel hak ve özgürlükleri genişleterek daha güçlü bir demokrasi inşa etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Yarışmaya Katıldı ve Ziyaretler Gerçekleştirdi

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı. Ayrıca, Bölge İdare Mahkemesi ve esnafları ziyaret ederek şehit ailelerine de duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdi.