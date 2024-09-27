DOLAR
34,15 -0,04%
EURO
38,15 0,31%
ALTIN
2.907,78 0,87%
BITCOIN
2.247.163,03 -1,66%

Adalet Bakanı Tunç'tan Kadın ve Gençlik Buluşması'nda Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'da yapılan kadın ve gençlik buluşmasında, ekonomik kalkınma ve Türkiye'nin haklarını koruma konularında vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:33
Adalet Bakanı Tunç'tan Kadın ve Gençlik Buluşması'nda Önemli Açıklamalar

Erzurum'daki Kadın ve Gençlik Buluşması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da gerçekleştirilen "Kadın ve Gençlik Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına gerekli adımları attıklarını belirtti.

Ülke Kalkınmasında Kadın ve Gençlik Önemli

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yılda önemli fiziki kalkınma hamlelerine imza attığını söyledi. Özellikle kadınların haklarının güçlendirilmesi ve gençlerin geleceği için düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktaran Tunç, "Gençlerimizin önünü açan, kadınlarımızın haklarını daha da kuvvetlendiren, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Akdeniz'deki Haklarımızı Koruyoruz

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarının korunmasının önemine vurgu yapan Tunç, ana muhalefetin eleştirilerine cevap vererek, "Eğer ana muhalefetin sözlerine kulak verseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşmasını yapmazdık. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyabilirdik ki?" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Vurgusu

Ekonomik kalkınmaya ve vatandaşların memnuniyetine yönelik hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Tunç, "Yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Temel hak ve özgürlükleri genişleterek daha güçlü bir demokrasi inşa etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Yarışmaya Katıldı ve Ziyaretler Gerçekleştirdi

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı. Ayrıca, Bölge İdare Mahkemesi ve esnafları ziyaret ederek şehit ailelerine de duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Aydın'da Huzur Toplantısı
2
Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Üç Yaralı
3
Avusturya'da Aşırı Sağcı Parti Seçim Mitingi Düzenledi
4
Netanyahu Beyrut Saldırısının Ardından ABD'den İsrail'e Dönüyor
5
Kocaeli'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
6
Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Olayı
7
Antalya'daki Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 133'e Ulaştı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor