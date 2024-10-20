Adalet Bakanı Tunç'tan Karabük'te Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu

Karabük'te düzenlenen AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumu huzursuz eden suçların önlenmesiyle ilgili aldıkları tedbirleri vurguladı. "Kadının şiddetten korunması ve çocukların istismardan uzak tutulması bizim önceliğimiz," dedi.

AK Parti'nin Tarihçesi ve Reformlar

Bakan Tunç, AK Parti'nin 23 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, partinin iktidar sürecinde yaşanan darbe girişimlerini ve bunlara karşı verdikleri mücadeleleri de anlattı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı daha demokratik hale getirme çalışmalarında bulunduklarını belirtti.

Yeni Bir Anayasa Çağrısı

"Bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var," diyen Tunç, demokratik, katılımcı ve sivil bir anayasa ile toplum sözleşmesinin yapılabileceğini dile getirdi. 28. dönem parlamentosunda bu uzlaşmanın sağlanabileceğine inandığını ifade etti.

Filistin'deki Durum

Filistin'deki duruma da değinen Tunç, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşananların ciddi bir soykırım olduğunu öne sürdü. "Dünyanın süper güçleri bu duruma kayıtsız kalamaz," dedi. Filistin'deki savaş suçlarına karşı Türkiye'nin verdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Yargı Reformu Çalışmaları

Bakan Tunç, yargı reformu hakkında da bilgiler vererek, suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmakta olduğunu ve Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. "Bu belge, yargı sistemindeki eleştirilere yönelik düzenlemeleri içerecek," diyerek halkı bilgilendirdi.

Kongreye katılan diğer isimler arasında AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da bulunmaktaydı.