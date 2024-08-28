Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında önemli bilgiler paylaştı. Üzerinde titizlikle çalışılan soruşturmanın detaylarını aktaran Tunç, şu an 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Olayın Gelişimi

8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasıyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soruşturma kapsamında şu anda bir kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir," ifadelerini kullandı.

Umudumuz Narin'in Sağ Salim Bulunmasıdır

Bakan Tunç, Narin Güran’ın bir an önce sağ salim bulunması için tüm çabaların gösterileceğini belirterek, aileye destek olma vurgusunda bulundu. "Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır," dedi.