Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Tepki

Adalet Bakanı Tunç’tan Netanyahu’nun Konuşmasına Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrael Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan tezkerenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini, tüm dünyaya önemli bir demokrasi dersi olarak nitelendirdi.

Demokrasi ve İnsan Hakları vurgusu

Bakan Tunç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TBMM'de, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesi, tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersidir" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Gazze'de 40 bin masum sivili hedef alarak, bu ülkeye yönelik eylemleri ile ilgili tepkisini dile getiren Tunç, "Gazze'de 40 bin masum sivili katleden bir katile, şov eşliğinde konuşma yaptırılması, ABD Kongresinin demokrasiden, insan haklarından ve barıştan yana olmadığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlığın Geleceği Üzerine Endişeler

Netanyahu'nun konuşmasının, insanlar üzerinde bırakacağı izlenimi de eleştiren Bakan Tunç, "Sivillerin üzerine ölüm yağdıranların kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanması, insanlığın geleceği, insan hakları ve adalet konusunda son derece kaygı vericidir. Zalimleri, zalimlere destek çıkanları ve yaşanan bu utanç tablosunu, insanlık vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Son olarak Tunç, "İnsanlık ve savaş suçu işleyen elleri kanlı İsrailli yetkililer, yaptıkları soykırımın cezasını çekmekten kaçamayacaktır" diyerek, sözlerini tamamladı.