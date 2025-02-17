Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e Sert Tepki

Bakan Tunç, The Economist'in Türkiye aleyhine yayımladığı yazılara karşı yalan ve iftira olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:36
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist'e Tepki Gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist dergisinin devam eden soruşturmalar üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "The Economist'in bu yaklaşımlarını asla kabul edilemez" ifadesini kullandı. Türk yargısının hukuk çerçevesinde bağımsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan, derginin Türkiye'ye karşı objektif olmayan bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Tunç'un Açıklamaları

Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarıları ve ekonomik büyümesi bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni bir versiyonudur."

Bakan Tunç, eski Türkiye'nin artık geride kaldığını hatırlatarak, "Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik duracağız." dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü ve etkili bir ülke olmaya devam edeceğini kaydetti.

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