Adalet Bakanı Tunç’tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması: “Yeni düzenleme gelecek”

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor-Fenerbahçe maşı sonrasında çıkan olaylara dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarla ilgili inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini belirtti. 6222 sayılı kanuna işaret eden Bakan, faillerin bu kanuna göre ceza alacaklarını dile getirdi. Öte yandan sahadaki şiddet olaylarını engellemek adına yeni bir düzenleme hazırladıklarını da duyuran Bakan, bu düzenlemenin caydırıcı olmasını hedeflediklerini de vurguladı.

“İki tarafın da sporcularında karşılıklı arbede var”

Maçta yaşanan şiddet olaylarına dair görüntülerin incelendiğini ve izlendiğini belirten Bakan, “iki tarafın sporcularında da karşılıklı arbede olduğu görülüyor. Bu kapsamda soruşturma devam ediyor. Sahaya inenler ve saldırganlar hakkında inceleme yapılıyor." dedi.

“Gerekli önlemler alınmalı”

Bakan Tunç, stada yasaklı madde sokma ve sahaya taraftarların girmesi konusunda güvenlik ve emniyet güçlerini işaret ederek “Bu konuda tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu durum da soruşturmada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Verilecek cezalarla ilgili olarak ise Tunç, “Durumu değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Taraftar da olsa futbolcu da olsa ortada bir suç varsa soruşturulur.” şeklinde konuştu.

Yeni düzenleme ve sporda şiddet yasası ile ilgili olarak ise Bakan, "para cezaları ve hapis cezaları için yeni bir düzenleme ihtiyacı var mı bunu değerlendirdik, bir taslak oluşturduk. Ama madde madde şudur diyemem" ifadelerine yer verdi.