Adalet Bakanı Tunç'tan Zonguldak'ta Güçlü Mesajlar

Adalet Bakanı Tunç, Kilimli İlçe Kongresi'nde Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde AK Parti'nin düzenlediği ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, terörle mücadeleye dair güçlü mesajlar verirken, milletin korkutulamayacağını vurguladı.

Korkmadan Devam Edeceğiz

Konuşmasında, "Bu milleti hiçbir şer şebekesi korkutamaz, bugüne kadar korkutamadığı gibi. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü ülkemizden temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek," diyen Tunç, geçmişteki zorluklara da değindi. Zaferle Çıkılan Mücadeleler

AK Parti'nin, 22 yıldır ülkeyi eserlerle donattığını ifade eden Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, muhalefetin karalama siyasetinin halk tarafından destek görmediğini dile getirdi.

Yükselen Standardsız Demokrasi ve Yargı Reformu

Tunç, yüksek standartlı bir demokrasi hedeflediklerini ve yargı reformu üzerine çalışmalarının sürdüğünü aktardı. "9. Yargı Paketi ve 10. Yargı Paketi Meclis gündeminde, önümüzdeki 4 yılı kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgemizi hazırladık. Bu sayede daha kısa sürede sonuçlanan bir adalet sistemi oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

Savunma Sanayisine Destek ve Gelecek Vizyonu

Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin oturumuna yönelik terör saldırısının nedenlerini sorgularken, Türkiye'nin savunma sanayisini baltalamaya çalışan unsurlara karşı duracaklarını ifade etti. Tunç, uluslararası arenada Türkiye'nin haklarını koruyacaklarını da vurguladı.

Kongrede, AK Parti Kilimli İlçe Başkanı olarak Mustafa Karakoca tek listeyle seçildi. Kongreye ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katılım gösterdi.