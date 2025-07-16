Adalet Bakanı Tunç'un Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bakanı Tunç'tan Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile mahkemelerinin yapısını ve aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Hakimevi'nde bir toplantı düzenledi.

Toplantının İçeriği

Toplantıya dair sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Tunç, aile mahkemelerinin önemine vurgu yaparak, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladıkları adımlar ile Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde belirtilen hedeflere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Görüş ve Önerilerin Önemi

Adalet Bakanı, toplantıda aile arabuluculuğu gibi önemli konular üzerinde durduklarını belirtirken, aile mahkemelerinin toplum üzerindeki etkisine de değindi. Toplantının tüm katılımcılar için faydalı olmasını dileyen Tunç, ayrıca görüş ve önerileriyle katkı sağlayan yargı mensuplarına teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında, Hakimevi'nde, Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında, Hakimevi'nde, Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.