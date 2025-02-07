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Adalet Bakanı Tunç, Yangın Soruşturmasını ve Deprem Davalarını Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın ve deprem sorgulamaları hakkında son durumu aktararak yeni tutuklama kararları olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:38
Adalet Bakanı Tunç, Yangın Soruşturmasını ve Deprem Davalarını Değerlendirdi

Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili gelişmeleri ve Kahramanmaraş depremi sonrası yürütülen soruşturmaları değerlendirdi. Bakan, bilirkişi raporuna bağlı olarak savcılığın yeni gözaltılar yapabileceğini belirtti.

Otel Yangını Üzerine Bilirkişi Raporu

Tunç, Bolu'daki yangınla ilgili olarak, "Burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Bir yandan hukuk davası bakımından da şirket yetkililerinin mal varlığına ilişkin tedbirler de konuldu" dedi.

Deprem Soruşturmaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruları üzerine Tunç, 3 bin 522 dosyada işlem yapıldığını, 1491 dosyanın iddianamesinin düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca, depremle ilgili 2 bin 031 soruşturma devam ettiğini ve 2 bin 578 dosyada bilirkişi incelemesinin tamamlandığını belirtti.

Tunç, "Şu anda hala 248 kişi tutuklu durumda. Tutukluların bir kısmı müteahhit, bir kısmı yapı denetim sorumlusudur." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Yeni Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

Bakan Tunç, Grand Kartal Otel yangını için tarafsız ve teknik bir inceleme yapabilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu.

Bilirkişi Raporu ve Yargı Süreci

Yangınla ilgili siyasi yorumlardan kaçınan Tunç, "Burada gerçek neyse ortaya çıksın. Biz diyoruz ki, 'Bunun ucu nereye dokunursa dokunsun.' Ama diğerleri 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile İlgili Değerlendirmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davaların siyasi olup olmadığıyla ilgili soruya Tunç, "Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Her şey kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor" dedi.

Yetki İle İlgili Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili soruşturmanın İstanbul'da başlatılması hakkında Tunç, "Yetkiyle ilgili hukuki bir problem söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Teğmenlere Disiplin Cezası

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim Töreni sonrası bazı teğmenlere "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası verildiğini belirten Tunç, yapılan eylemin askerlik açısından bir disiplin suçu olduğuna karar verildiğini ifade etti.

Tunç, devam eden soruşturmalarla ilgili, "Hangi belediyede, hangi usulsüzlük yapılmışsa yargı harekete geçer" diyerek yargının bağımsızlığını vurguladı.

(Sürecek)

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