Adalet Bakanı Tunç: Yargı, Demokrasi ve Hukukun Yanında Duruyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İdari Yargı Toplantısında Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen İdari Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yargı sisteminin bağımsızlık ve tarafsızlık prensipleri doğrultusunda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tunç, "Artık 15 Temmuz'daki gibi milli iradenin, demokrasinin, hukuk devletinin yanında duran bir yargı sistemi var" dedi.

İdari Yargının Rolü

Bakan Tunç, idari yargının, hukuk devletinin yaşayan vicdanı olduğunu belirtti. İdari yargının, bireylerin devlete karşı haklarını koruma görevini üstlendiğini ifade eden Tunç, "İdari yargı, kişilerin devlete karşı etkili bir şekilde hak arayışını sürdürdüğü en önemli kapıdır," şeklinde konuştu.

Yargının Adalet Üzerindeki Etkisi

Tunç, adil bir devlet anlayışını inşa etme çabasında olduklarını ve bu çabanın yargı mensuplarının verdikleri kararlarla şekillendiğini vurguladı. Ayrıca, İdari yargının yürütmeye karşı bir fren değil, bir pusula işlevi gördüğünü belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Kullanımı

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla dijital dönüşüm projeleri geliştireceklerini belirtti. Yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılacağını ifade eden Tunç, bu sayede vatandaşların hızlı ve adil karara ulaşımında önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Yargı Sistemi Üzerine Eleştiriler

Tunç, yargının bağımsızlığını sorgulayan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti. 25 bin hakim ve savcının emeğinin görmezden gelinmesinin yasaya ve hukuka saygısızlık teşkil ettiğini vurguladı. Yargı sisteminin sağlıklı işlediğini ve yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Geleceğe Dönük Hedefler

Bakan Tunç, hukukun etkinliğini artırmak için hazırlanan kanun taslaklarının da yakın zamanda milletvekillerinin takdirine sunulacağını belirtti. "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda adalete olan güveni artırmak için çalışacaklarını ve milletin, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İdari Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İdari Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.