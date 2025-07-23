Adalet Bakanı Tunç, Yeni İcra İflas Kanunu Çalışmalarını Açıkladı

Adalet Bakanı Tunç'tan İcra İflas Kanunu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin yeni bir icra iflas kanununa ihtiyaç duyduğunu belirterek, bilim kurulu tarafından hazırlanan taslağın son haliyle milletvekillerinin takdirine sunulacağını müjdeledi.

İcra Teşkilatının Önemi

İcra teşkilatının adalet sisteminin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Tunç, “Adalet, verilen kararın zamanında ve hakkaniyete uygun biçimde hayata geçirilmesiyle anlam kazanır. İcra daireleri, yargı kararlarını uygulayıcı bir iradeye dönüştürerek hukukun soyut ilkelerini somut hale getirir,” ifadelerini kullandı.

İcra Müdürlüklerine Atama Detayları

Yeni atanacak 400 personelden 300'ünün açık atama ile belirlendiğini belirten Bakan Tunç, bu adaylardan 292'sinin hukuk fakültesi mezunu ve 195'inin kadın olduğuna dikkat çekti. İşe alım sürecinin yaş ortalaması 26 olarak belirlendi.

Dijital Dönüşüm ve Süreçlerin İyileştirilmesi

Bakan Tunç, icra sisteminin kalitesini artırmak amacıyla birçok dijital icra uygulaması ve elektronik satış sisteminin yürürlüğe sokulduğunu ifade etti. “Yeni icra modeli ile büyük bir dönüşüm başlattık,” diyen Tunç, dosya sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olan bölgelerde çoklu icra dairelerinin tek çatı altında birleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, dosya sayısı 100 binin üzerinde olan yerlerde ise ihtisaslaşmış icra daireleri kuruldu.

Elektronik Dosya ve Merkezî Takip Sistemi

Uygulanan Elektronik Dosya Sistemi ile icra-iflas dosyalarının %99’unun yapay zeka destekli tarama yöntemi ile UYAP’a aktarıldığını belirten Tunç, “Tüm işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi, işlemlerde hız ve kolaylık sağladı,” dedi.

Yedieminlerdeki Mal Tasfiyesi

Haczi kaldırılmış yedieminlerdeki malların tasfiyesi ile 17 bin 47 malın ekonomiye kazandırıldığını belirten Tunç, bu malların büyük çoğunluğunun otomobillerden oluştuğunu belirtti.

Yeni İcra İflas Kanunu Üzerine

Tunç, “Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde icra ve iflas sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yeni icra iflas kanunu ile ilgili çalışmamız devam ediyor,” diyerek, mevcut kanunun zamanla değişen ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirileceğini belirtti.

Kura Çekimi Yapıldı

Konuşmanın ardından, kura çekimi ile 400 icra müdürü ve müdür yardımcısının görev yerleri belirlenerek tören sona erdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.