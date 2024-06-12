Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Başıboş köpekler sorununda orta yolu bulmak önemli"

Bakan Tunç: Önemli Olan Orta Yolu Bulmak



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda başıboş köpekler sorununa değindi. Bakan Tunç, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü taslak çalışmanın Meclis'teki gruba gönderildiğini belirtti.

Hayvanları Korumada Kararlılık Sürüyor

Bakan Tunç, hayvanların korunmasının önemine vurgu yaparak, "Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onların dilleri yok, dertlerini anlatamayabilirler. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımız sürüyor. Hayvanlara karşı eziyet edenlere yönelik cezaların artırılması ile ilgili düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler sonrasında da kedilere, köpeklere eziyet edenlerle ilgili birçok dava açıldı ve hapis cezası aldı bu noktada sanıklar." dedi.

Sokakların Korunaklı Olması Gerekiyor

Bakan Tunç, sokakların korunaklı olmasının önemini belirterek şunları söyledi: "Hayvanların birbirlerine zarar vermemeleri ve insanlara zarar vermemeleri lazım. Sokakta başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiği konuları üzülerek görüyoruz. Bu konuda ölen vatandaşlarımız var, okula gidemeyen çocuklar var, sabahları namaza gidemeyen yaşlılar var. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da önemli, hayvan sağlığı da önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimizin bir orta yol bulacağına yürekten inanıyoruz."

Taslak Çalışmalar ve Tedbirler

Bakan Tunç, insan sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Taslak çalışması henüz netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz mümkün değil. Ancak burada özellikle insan sağlığını korumaya yönelik birtakım tedbirlerin alınması lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hayvan haklarını koruma ve insan sağlığını koruma arasında denge kuracak çözümler arayışında olduğu bu süreçte, Bakan Tunç’un açıklamaları önemli bir yol haritası sunuyor. Hem hayvanların hem de insanların güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılması bekleniyor.