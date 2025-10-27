Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic'i Kabul Etti

Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic ile adli işbirliğini görüştü; ilişkiler kardeşlik ve dostluk temelinde güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 16:25
Adli işbirliği ve ikili ilişkiler gündemde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakan Yardımcısı Elvir Mahmuzic ile bir araya geldi.

Tunç, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli işbirliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca, "Derin, tarihi köklerle bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimizi kardeşlik ve dostluk temelinde güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

