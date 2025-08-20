DOLAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çankaya'da araç yakan kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişinin TCK 170/1-a uyarınca tutuklandığını ve kamu düzeni için kararlılıkla hareket edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çankaya'da araç yakan kişi tutuklandı

Tunç, tutuklama gerekçesini ve hukuki dayanağı duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da aracını ateşe veren kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Tunç ayrıca, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

