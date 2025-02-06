Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hukuki Süreçler İnşayı Engellemeyecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programında depremde hayatını kaybedenler için duygusal bir konuşma yaptı. Tunç, "Hukuki ve adli süreçlerin, şehirlerin inşasını engellememesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Devlet ve Millet İş Birliği

Bakan Tunç, asrın felaketinin aynı zamanda asrın seferberliğine dönüştüğünü belirterek, devlet ve milletin el ele vererek önemli işler başardığını ifade etti. Deprem bölgesinde konutların hızla yükseldiğine dikkat çeken Tunç, 11 ilin tamamının yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Yargı Süreçlerinde Hızlı İlerleme

Tunç, bütçede en fazla kaynağın deprem bölgesine ayrıldığını ve desteklerin artarak devam edeceğini açıkladı. Depremden sonra bilirkişilerin hizmete başladığını belirten Tunç, "Deprem bölgesinde 105 bin dava açıldı, bunun 65 bini sonuçlandırıldı" şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca, İdari yargının hak kayıplarını önlemek için hızlı bir şekilde çalıştığını belirten Tunç, "Hukuki ve adli süreçlerin, şehirlerin inşasını engellememesi için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Depremin yıl dönümünde yaşanan duygusal anları hatırlatan Bakan Tunç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. "Her zorluğu birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" diyen Tunç, acıları paylaşmak için bir arada olduklarını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 5), depremde yaşamını yitirenler için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 5), depremde yaşamını yitirenler için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.