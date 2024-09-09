Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kazakistan'a FETÖ ile Mücadele Çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İşbirliğinin Güçlenmesi

Tunç, görüşmesinde, TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin üst düzey toplantılarla giderek arttığını dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye ile Kazakistan arasında adalet alanında işbirliğinin artmasından memnuniyet duyuyorum.”

Kazakistan'daki Reformlara Destek

Tunç, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından başlatılan reformları desteklediklerini belirterek, Türkiye'deki yargı reformları hakkında bilgi vermek ve deneyimlerini paylaşmak istediklerini ifade etti.

FETÖ ile Mücadele

Bakan Tunç, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini dünyada kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

“FETÖ'nün her ülke için bir tehdit olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Kazak yetkililerinin desteğini bekliyoruz.”

Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği

Tunç, Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü bir adli işbirliğinin bölgesel güvenlik için büyük önem taşıdığını belirterek, karşılıklı ziyaretleri, eğitim programlarını ve adli personel değişim programlarını artırmanın faydalı olacağını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (fotoğrafta), Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (fotoğrafta), Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.