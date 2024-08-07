Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Roblox Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, popüler oyun platformu Roblox'un Türkiye'deki erişiminin durdurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların Korunması Öncelikli Hedef

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." dedi.

Roblox'un, içerisinde çocukların istismarına yol açabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde erişim engeli getirildiğini belirtti. Ayrıca, bu kararın İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca alındığını vurguladı.

Geleceğin Teminatı: Çocuklar

Tunç, açıklamasında çocukların korunmasının herkese ait bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Geleceğin teminatı çocuklarımızın üstün yararını gözetmek, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin Olumsuz Kullanımı Kabul Edilemez

Bakan, Türkiye'nin teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez." şeklinde konuştu. Çocukların hedef alındığı durumlara karşı hassasiyetin önemine değinen Tunç, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Tunç, toplumsal yapıya zarar vermeye yönelik girişimlere, çocukların istismar edilmesine ve şiddete teşvik eden faaliyetlere karşı kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.