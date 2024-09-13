Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Uluslararası Hukuk Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç, Denizli'de önemli açıklamalarda bulundu

Denizli'de düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hakkını koruyacaklarını duyurdu.

Tunç, bu konuda tüm delillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunulacağını ifade etti. Bakan, "Uluslararası hukukta da Ayşenur'un hakkını koruyacağız, savunacağız" diye belirtti.

Denizli'nin Değişimi ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda Denizli'nin 2004 yılından beri AK Parti ile geçirdiği dönüşümden bahseden Tunç, 2029 yılında yine AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğine inandığını ifade etti.

Tunç ayrıca, AK Parti'nin 23 yıl içinde gerçekleştirdiği atılımlarla Türkiye'nin dört bir yanına eserler kazandırdığını sözlerine ekledi.

Ekonomi ve Sosyal Sorunlar

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilin etkilendiğini, bu illerde hızlı bir yeniden inşa sürecine girdiklerini belirten Tunç, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze olaylarının ekonomiye olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Son olarak Türkiye'nin her platformda insan haklarını savunmaya devam edeceğini, uluslararası alanda mücadelelerinin süreceğini vurguladı.