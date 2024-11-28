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Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgulandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Milletvekilleri yeni anayasa ve yargı reformuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:00
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi: Yeni Anayasa İhtiyacı Vurgulandı

Adalet Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alındı. AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, yeni anayasa gerekliliğinin altını çizerek, "Hep beraber, tüm siyasi parti grupları olarak yeni anayasa milletimize borcumuzdur," dedi.

Yargı ve Anayasa Üzerine Eleştiriler

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, kuvvetler ayrılığının sağlanamadığını belirterek, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savundu. Göl, ayrıca, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanundan casusluk düzenlemesinin çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı metin geri getirilmeye çalışılırsa biz kırmızı alarmdayız," dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yargıda çifte standart olduğunu iddia ederek, "AİHM'ye bireysel başvurular uçtu," şeklinde konuştu. Beştaş'ın Adli Tıp Kurumu'ndan gelen çok sayıda şikayeti de gündeme getirmesi dikkat çekti.

Hukuki Güvenlik ve Reform Talepleri

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yargı Reformu Strateji Belgeleri'nin göz boyadığını öne sürerken, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin adaletin yerini bulmadığını vurguladı. Şahin, "Geniş çaplı yargı ve adalet reformuna ihtiyacımız var," dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti ve mevcut Anayasanın dilinin bozulduğunu ifade etti. Ayrıca, cezaevi revirlerinin hastane şartlarına kavuşması gerektiğini de dile getirdi.

Sonuç ve Beklentiler

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki tartışmalar, yargı bağımsızlığını güçlendirecek reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Milletvekillerinin ortak görüşü, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yeni bir anayasaya ve hukukun üstünlüğüne duyulan ihtiyaçtır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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