Bakan Göktaş: 'Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz' — 68 proje ile sosyal destek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu'ndaki 'İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması'nda 68 projeyle sosyal dayanışmayı güçlendirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 22:37
Bakan Göktaş: 'Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz' — 68 proje ile sosyal destek

Bakan Göktaş: "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet veriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu'nda düzenlenen 'İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması' etkinliğine katıldı. Etkinlikte Bakan Göktaş ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül de hazır bulundu.

Göktaş'ın konuşması: Dayanışma ve kurumsal hayırseverlik

Bakan Göktaş törende yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine el uzatan hayırseverlerin rolüne vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor."

Göktaş, hayırseverliğin uzun vadeli toplumsal etkisine dikkat çekerek, devletin imkânları, sivil toplum ve hayırseverliğin iş birliğinin önemine değindi. Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı ile sosyal paydaşlarla ilişkilerin güçlendirildiğini belirtti.

Projeler, sosyal konutlar ve dijital dönüşüm

Bakanlık faaliyetleri arasında öne çıkanlar arasında Kardeş Aile Projesi yer alıyor; bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere düzenli kira desteği sağlanıyor. Ayrıca Arnavutköy'de yetim ailelerine hayırsever katkılarıyla sosyal konutlar inşa edildiği vurgulandı. Göktaş, Valiliğin 2025 Aile Yılı kapsamında gençlere yönelik sağladığı evlilik desteklerini de önemsediğini ifade etti.

Bu yıl gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Çalıştayı ile gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık esaslı bir sosyal sorumluluk ekosisteminin temellerinin atıldığını söyleyen Göktaş, kurumsal hayırseverlik ve yeni nesil gönüllülük ağı oluşturacak bir platformun yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Gönül birliği ve teşekkür

Bakan Göktaş, değişen dünya koşullarının dijitalleşme, kentleşme ve demografik dönüşüm gibi alanlarda daha etkili iş birlikleri gerektirdiğini belirtti ve hayırseverlere teşekkür etti: "Burada bulunan her bir hayırseverimizin ortaya koyduğu emek, geleceğin güçlü toplumunu inşa ediyor."

Konuşmaların ardından katılımcı hayırseverlere Vali Davut Gül ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

