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Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yayımladığı duyuru ile 60 sözleşmeli personel alımı sürecini tamamladı. Başvuruların 15.01.2024-29.01.2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alındığı belirtilirken, sözlü sınavların 04.03.2024-07.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştirildiği açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 14.03.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:13
Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Duyuruda yer alan bilgilere göre, başvuru süreci tamamlanan adayların nihai başarı listeleri oluşturuldu. Nihai başarı listesi, merkezi ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre sıralandı. Ardından, asil olarak başarılı ilan edilen adaylardan tercih alınması sürecine geçildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMDA GEREKLİ EVRAKLAR

ADALEET

Adayların tercih alınması için belirli evrakları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 25.03.2024 tarihine kadar göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler arasında, tercih listesi, sağlık kurulu raporu, biyometrik fotoğraflar, mal bildirim beyannamesi, bilgi formu, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), hizmet belgesi, beyan formu, hitap bildirim ve taahhüt formu, lisans öğrenim belgesi, adli sicil belgesi ve KPSS sınav sonuç belgesi yer almaktadır.

Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınarak nihai başarı sırasına göre yapılacak olup, az tercih yapılması durumunda adayların re'sen yerleştirilebileceği vurgulanmıştır. Yerleştirmeler yapıldıktan sonra, sonuçlar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

Son olarak, yapılan atamaların, Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı durumlarda iptal edileceği ve atamaları kabul etmeyen veya belirlenen sürede göreve başlamayan adayların atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

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