Adana Aladağ'da Yangın: 85 Yaşındaki Zeynep Keklik'in Cenazesi Bulundu
Gökçe Mahallesi'ndeki müstakil ev küle döndü
Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki Zeynep Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi’nde çıktı. Alzaymır hastası olan Keklik’e ait müstakil evde çıkan yangına, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Keklik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Keklik’in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yangında evi küle dönen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı