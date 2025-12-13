DOLAR
Adana Aladağ'da Yangın: 85 Yaşındaki Zeynep Keklik'in Cenazesi Bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Gökçe Mahallesi'nde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki alzaymır hastası Zeynep Keklik'in cenazesine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:52
Gökçe Mahallesi'ndeki müstakil ev küle döndü

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen 85 yaşındaki Zeynep Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi’nde çıktı. Alzaymır hastası olan Keklik’e ait müstakil evde çıkan yangına, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Keklik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Keklik’in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

