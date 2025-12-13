Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti

Olayın Detayları

Fatih'te bugün sabaha karşı saat 04.30 civarında bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir hafif ticari araç, sokakta ilerleyen bir taksi'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi savrulurken, kazada şans eseri yaralanan veya ölen olmadı. Olay yerinde herhangi bir müdahale veya müdahaleye ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

Çarpan hafif ticari araç sürücüsünün, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın gelişimini ve çarpmanın etkisini net şekilde gösteriyor.

Yetkililer ve güvenlik birimleri, olayla ilgili inceleme başlattı; soruşturmanın seyriyle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

