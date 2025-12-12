DOLAR
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

ACES Europe ve Avrupa Parlamentosu tarafından Sultangazi’ye "Avrupa Spor Şehri" ünvanı verildi; Başkan Abdurrahman Dursun ödülü Brüksel'de teslim aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:08
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" ünvanı verildi

Sultangazi Belediyesi, spor alanındaki örnek çalışmaları nedeniyle Avrupa Parlamentosu desteğiyle kurulan ACES Europe tarafından bu yıl "Avrupa Spor Şehri" unvanına layık görüldü.

Brüksel'de teslim edilen ödül

Brüksel'de düzenlenen programda verilen ödülü almak üzere törende yer alan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu başarının sadece Sultangazi değil tüm Türkiye için önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Başkan Dursun, spor alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir görmesinin Sultangazili sporcuları daha büyük başarılara hazırlayacağını belirtti.

"Bu gurur hepimizin"

Başkan Dursun, ACES Europe’un kriterlerine uyum sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün bu ünvanı almış olmak Sultangazi’nin spora verdiği önemin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin en somut göstergesidir." dedi. Dursun, İstanbul'da en son 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ünvanı aldığını, 2012'den sonra İstanbul'da kimsenin bu ünvanı elde edemediğini ve Türkiye'de bu sene alan tek şehrin Sultangazi olduğunu hatırlattı. Başkan Dursun sözlerini, Sultangazi'yi sporun başkenti yapma kararlılıkları ve hedeflerinin Avrupa'nın en iyi spor şehri olmak olduğunu belirterek tamamladı.

Sporla daha güçlü bir şehir

Başkan Dursun, Sultangazi Belediyesi olarak sporun birleştirici gücüne inandıklarını; gençlerden kadınlara, engelli bireylerden amatör spor kulüplerine kadar tüm hemşehriler için kapsayıcı ve erişilebilir faaliyetler yürüttüklerini söyledi. İlçede hayata geçirilen spor kompleksleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve mahalle spor alanları ile sporu günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dursun ayrıca, Sultangazi Spor Akademileri ile binlerce çocuğa düzenli ve ücretsiz spor eğitimi sağlandığını; düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvalar, koşu etkinlikleri, halk spor festivalleri ve sağlıklı yaşam programlarıyla toplumsal dayanışmanın güçlendirildiğini ve sporun evrensel değerlerinin yaşatıldığını belirtti.

