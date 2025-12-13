DOLAR
Avcılar'da Trafik Kazası: Berkan Balcıoğlu Toprağa Verildi

Avcılar'daki kazada yaşamını yitiren Berkan Balcıoğlu, Avcılar Merkez Camii'ndeki törenin ardından Büyükçekmece'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:29
İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Berkan Balcıoğlu, Avcılar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaza ve müdahale

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Kaan Mustafa K. yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K. ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berkan Balcıoğlu kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Eyüp Yolcu gözaltına alındı.

Cenaze töreni

Berkan Balcıoğlu için bugün ikindi namazı sonrası Avcılar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Balcıoğlu, Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kazanın anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olduğu caddede kamyonun aniden sola dönmesi nedeniyle çarpışma anı net şekilde görülüyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

