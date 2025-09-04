DOLAR
Adana Ceyhan'da Pompalı Tüfekle Vurulan Damat Öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurulan Berk Alkan (25) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 02:17
Adana Ceyhan'da Pompalı Tüfekle Vurulan Damat Öldü

Adana Ceyhan'da Pompalı Tüfekle Vurulan Damat Öldü

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Tarafından Öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Adana'nın Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Berk Alkan (25)'ın, boşanma aşamasındaki eşi C.A. (23)'nın babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis araştırmasında, Berk Alkan'ın 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A.'nın bulunduğu eve geldiği, burada çıkan tartışma sonucu İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri zanlı İ.A.'yı gözaltına aldı.

Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

