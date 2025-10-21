Adana Çukurova'da otomobilde bir kişi ölü bulundu
Toros Mahallesi'nde ihbar üzerine ekipler sevk edildi
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta park halinde duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edildi.
Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri görüldü.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
