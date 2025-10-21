Adana Çukurova'da otomobilde bir kişi ölü bulundu

Adana Çukurova'da Toros Mahallesi'nde park halindeki 01 YD 934 plakalı otomobilde İlyas Ünalan (54) ölü bulundu; ilk incelemede darp izleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:25
Adana Çukurova'da otomobilde bir kişi ölü bulundu

Adana Çukurova'da otomobilde bir kişi ölü bulundu

Toros Mahallesi'nde ihbar üzerine ekipler sevk edildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta park halinde duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri görüldü.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara 2026: Türk Dünyası Turizm Başkenti Etkinlik Takvimi ve Logo Açıklandı
2
Ankara'da 'Malezya Günü' Resepsiyonu: İlişkiler ve Ticaret Öne Çıktı
3
Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz
4
Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları
5
İzmir'de 'Kooperatif' Yolsuzluk Davası Başladı: Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında
6
Bakan Ersoy Ayasofya'da Restorasyon ve Güçlendirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
7
Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor