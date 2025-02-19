Adana'da 1.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:57
Adana'da 1.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Durumun Tespiti ve Ele Geçirme

01 ANJ 541 plakalı kamyonet, merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 500 bin makaron bulundu. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen titiz bir çalışmanın sonucu olarak kaydedildi.

Sürücü Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayın, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin etkin bir örneği olduğu belirtildi.

Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü...

Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

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