Antalya'da teras katında klima kaynaklı yangın paniğe neden oldu

Muratpaşa'da 5 katlı apartmanın teras katında, klimadan çıktığı değerlendirilen yangın paniğe yol açtı; 1 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:26
Olay ve müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1397 sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, Güneş U.'nun ikamet ettiği dairedeki klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı değerlendiriliyor.

Daireyi saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U., panikle apartmanın dışına çıkarken diğer katlardaki komşularını da uyardı. Apartman sakinleri de hızla binayı terk etti.

Yangının bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlerin sardığı daireye müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi, İrem S. U., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

