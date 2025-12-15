DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Jandarma 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 54 Tutuklu

Jandarma 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 78 şüpheli yakalandı, 54 kişi tutuklandı; hesaplarda 689 milyon lira işlem tespit edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 08:24
Jandarma 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 54 Tutuklu

Jandarma 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 54 Tutuklu

Operasyon detayları ve tespitler

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli yürütülen ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Yürütülen çalışmalarda 78 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 54’ü tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İncelemelerde, şüphelilerin son 3 yıl içerisinde hesaplarında toplam 689 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı tespitlere göre; şüpheliler sosyal medya hesapları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı’ gibi sahte ilanlar yayımlayarak dolandırıcılık yaptı. Ayrıca internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret platformları kurdukları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve sosyal medya üzerinden ‘yüksek gelirli kazanç vaadi’ ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Bu operasyonla, bu kişiler aracılığıyla işlenen siber dolandırıcılık suçlarının yol açtığı maddi ve manevi zararın önlenmesi amaçlandı ve önemli ölçüde engellendi.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA 8 İLDE ‘SİBER DOLANDIRICILIK’ SUÇUNA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ....

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA 8 İLDE ‘SİBER DOLANDIRICILIK’ SUÇUNA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONLARDA 78 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN 54’Ü TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İnsan Hakları Konferansı
6
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
7
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor