Jandarma 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 54 Tutuklu

Operasyon detayları ve tespitler

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli yürütülen ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Yürütülen çalışmalarda 78 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 54’ü tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İncelemelerde, şüphelilerin son 3 yıl içerisinde hesaplarında toplam 689 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı tespitlere göre; şüpheliler sosyal medya hesapları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı’ gibi sahte ilanlar yayımlayarak dolandırıcılık yaptı. Ayrıca internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret platformları kurdukları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve sosyal medya üzerinden ‘yüksek gelirli kazanç vaadi’ ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Bu operasyonla, bu kişiler aracılığıyla işlenen siber dolandırıcılık suçlarının yol açtığı maddi ve manevi zararın önlenmesi amaçlandı ve önemli ölçüde engellendi.

