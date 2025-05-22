Sakarya Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Nehri'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'nde kaybolduğu ihbarı yapılan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Küpçüler Mahallesi mevkisinde, bir kişinin suyun üstünde kalmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk yapılan araştırmalarda, nehir kenarında bir cep telefonu ve cüzdan bulundu. Ekipler, cüzdandaki kimlikten isminin B.T. (35) olduğunu belirleyerek, bu kişi için suyun içinde kapsamlı bir arama başlattı. Fener ve spot ışıkları kullanarak aramalarını sürdüren ekipler, kayıp kişi ile ilgili umut verici bir iz bulamadı.

Sakarya Nehri'nde yapılan aramalara rağmen kaybolan kişinin izine ulaşılamadığı belirtilirken, sabah saatlerinde çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Olayın takip edildiği bildiriliyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde bir kişinin suyun üstünde kalmaya çalıştığı ihbarı üzerine ekipler arama yaptı.