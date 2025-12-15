Berlin'de 5 Saat Süren Zelenskiy-Witkoff Görüşmesi Sonuçsuz

Berlin'de 5 saatten uzun süren görüşmeler sonuçsuz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetler, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 5 saatten fazla süren toplantının ardından bir sonuç açıklamadan günü kapattı. Görüşmelerin yarın devam edeceği bildirildi.

Merz ev sahipliği yaptı, Kushner toplantıda hazır bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy ve Witkoff ile birlikte Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushneri Berlin’de ağırladı. Merz tarafından karşılanan heyetler, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakereler için masaya oturdu. Alman basınında Merz’in görüşme salonundan erken ayrıldığı, ancak danışmanının görüşmeyi sürdürmek üzere salonda kaldığı aktarıldı.

Görüşme akışı ve açıklamalar

Görüşmenin ilk ayağı, toplantının ardından sona erdi. Zelenskiy’nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn şu değerlendirmeyi yaptı: "Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi". Lytvyn, Zelenskiy’nin pazartesi günü Berlin’deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağını belirtti ve tarafların taslak belgeleri ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy'nin talepleri ve olası tavizler

Berlin’e gelmeden önce konuşan Zelenskiy, görüşmelerde cephe hattının mevcut haliyle dondurulması için ABD’den destek isteyeceğini söylemişti: "En adil seçenek, şu an olduğumuz yerde kalınmasıdır. Doğru olan bu olacaktır, çünkü bu bir ateşkes. Rusya’nın buna olumlu bakmadığını biliyorum ancak Amerikalılar bu konuda bize destek olsun isterdim". Zelenskiy, "Berlin’deki zirve önemli. Burada hem Amerikalılar hem Avrupalılar ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, gazetecilerle yaptığı WhatsApp sohbetinde, Ukrayna’nın kendilerine verilecek güvenlik garantileri karşılığında barış görüşmelerinde bir taviz olarak NATO’ya üyelik hedefinden vazgeçebileceğini belirtti: "NATO üyeliği, en başından bu yana Ukrayna’nın arzusuydu. Burada gerçek güvenlik garantileri söz konusudur. Fakat ABD ve Avrupa’dan bazı ortaklar bu hedefi desteklemedi". Zelenskiy, Ukrayna ile ABD arasındaki ikili güvenlik garantileri, ABD’den NATO’nun 5. maddesi benzeri garantiler ve diğer ülkelerden sağlanacak desteklerin yeni bir Rus işgalini önleme fırsatı sunduğunu vurguladı ve güvenlik garantilerinin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini açıkladı: "Bu, bizim açımızdan bir tavizdir".

